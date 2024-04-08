مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ مفتي الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقي علام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسب عيد الفطر المبارك، وقال في البيان الصادر عن دار الإفتاء بهذه المناسبة: «نتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافة في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».

استطلاع هلال شهر شوال

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا».

أول أيام عيد الفطر 2024

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق التاسع من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.