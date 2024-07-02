رئيس حزب مصر بلدي يطالب الحكومة المرتقبة بضبط الأسعار في الأسواق

قال سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الأهم في التغيير الوزاري الجديد أن يكون على مستوى الأفكار والرؤى، وأن تكون الكوادر الجديدة فعالة، ولديها أيدلوجية التفكير خارج الصندوق، بالإضافة إلى استحداث أفكار تخدم المواطن المصري، وتحسن أوضاعه الاقتصادية.

العمل الميداني

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا بد الحكومة المرتقبة أن تقترب أكثر من الشعب، وتراعي مصالحه وتتعرف على مشكلاته، وأن تعمل ميدانيًا أكثر من العمل مكتبيًا لالتماس مشكلات المواطن المصري.

ضبط الأسعار في الأسواق

وأكد أنه على الحكومة المرتقبة أن تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق بطريقة فعالة، لأنها القضية الأهم بالنسبة للشعب المصري، موضحًا أن الاتجاه للتصنيع والتصدير هو السبيل لتحسين الاقتصاد المصري، وأنه لا بد أن تكون مصر دولة إنتاجية وليست استهلاكية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه على المواطن أن يرشد في الاستهلاك والمصروفات، وأن يعلم جيدًا أنها في مرحلة بناء وتطوير، وتواجه الكثير من التحديات في الفترة الحالية.