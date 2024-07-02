رئيس حزب «الغد»: يجب على الحكومة الجديدة إعطاء الأولوية لملفي الصحة والتعليم

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، أن الغد كحزب ليبرالي لديه مطالب يجب على الحكومة الجديدة أن تلتزم بها، ومن بينها دعم شبكة الضمان الاجتماعي والعمل على مراجعة منظومة الدعم بهدف تحديدها للأشخاص المستحقين فقط.

سياسة تركز على تقليل الواردات

وأكد «موسى» خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعطاء الأولوية لتقليل احتياجاتنا من العملة الصعبة في مصر، والعمل على سياسة تركز على تقليل الواردات قدر الإمكان وتشجيع الصادرات بنفس القدر، داعيا إلى توفير بدائل محلية تحل محل الاستيراد بالدولار، وإعطاء الأولوية القصوى لتحويل مصر إلى مركز جاذب للاستثمارات والتدفقات الدولارية، ووقف الاقتراض بشكل فوري.

استكمال المشروعات القومية

وأضاف، أنه يجب استكمال المشروعات القومية التي تعود بأرباح، والتوقف عن المشروعات الأساسية البنية إلا وفق تقييمها لخزانة الدولة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع الصرف الصحي كمشروع استثماري يسهم في دخل الحكومة شهريًا، بدلاً من التعامل معه كمشروع خدمي، إلى جانب العناية بدعم الفلاح المصري وشراء المحاصيل منه بأسعار تناسبه، والاهتمام بالمشروعات القومية للثروة الحيوانية.

وطالب رئيس حزب «الغد» الحكومة الجديدة بتفعيل المهام الأساسية التي حددها الرئيس في خطاب تكليفه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع التركيز على الحفاظ على أمن الوطن وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم وتعزيز المشاركة السياسية ومكافحة التطرف والإرهاب، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، وتعزيز المواطنة ودعم السلام المجتمعي.

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

وأخيرًا، دعا إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي مع توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وجذب الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع الخاص، والعمل بكل جهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق، وتحسين الأداء الاقتصادي في جميع القطاعات.