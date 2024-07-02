صحيفة عبرية: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة حاخام في معارك بغزة

كشف مصادر عبرية عن إصابة الحاخام يشاي إنجلمان بجراح خطيرة خلال المعارك في محور نتساريم بغزة أمس، ومقتل الجندي إيال ابنيون خلال معارك قطاع غزة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لنحو 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.