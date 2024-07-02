حزب الاتحاد يطالب الحكومة المرتقبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إنَّ توصيات الحوار الوطني ستشكل انفراجة كبيرة للأزمات التي يواجهها الشارع المصري، داعيًا الحكومة المرتقبة إلى ضرورة تفعليها على الفور.

مطالب «الاتحاد» من الحكومة المرتقبة

وأضاف «صقر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة تواجه تحديات على كل الأصعدة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، والذي يحتاج إلى التعامل معه من منظور غير تقليدي، لجذب الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما يزيد من معدلات التنمية، لافتًا إلى أنَّ ذلك يجب أن يعود على حياة المواطنين بالإيجاب.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنَّه على المستوى السياسي، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات جدية في ضوء توصيات الحوار الوطني، فيما يتعلق بمخرجات الحوار وتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى جانب قانون المجالس النيابية، فضلا عن عودة المحليات، وهو التحدي الأكبر أمام الحكومة المرتقبة لاسيما وأن كل القوى السياسية تنتظر خطوة حقيقية في هذا الملف.