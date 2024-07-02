تحسين الاقتصاد والاهتمام بالشباب.. مطالب مواطني الغربية من الحكومة المرتقبة

ينتظر المواطنون في محافظة الغربية إعلان الحكومة المرتقبة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جرى تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل الحكومة المرتقبة، ويطالب المواطنون الحكومة المرتقبة بتحقيق أحلامهم وآمالهم التي لم تستطيع الحكومة السابقة تحقيقها.

«عاوز من الحكومة المرتقبة أنها تحقق مطالبنا بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير حماية مجتمعية وزيادة الأجور والمعاشات»، بتلك الكلمات تحدث محمد الهندي، أحد المواطنين في مدينة المحلة الكبرى، لـ«الوطن» عن مطالبه من الحكومة المرتقبة.

وأشار إلى أن أنه يطالب الوزراء والمسؤولين في الحكومة المرتقبة بالتواجد في الشارع بشكل دائم، موضحا: «عاوز كل مسؤول في الحكومة المرتقبة يكون مع المواطنين في الشارع يعرف مشاكلهم بشكل مباشر وبلاش قاعدة المكاتب».

الاستعانة بالشباب

وأشارت ريهام الهلباوي، ربة منزل، إلى أنها تطالب الحكومة المرتقبة بمعالجة كل المشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على الاستعانة بالشباب وتكون هناك مصارحة مع المواطنين بالمشكلات، وتنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

القطاع الاقتصادي

وأشار خالد الحنفي، أحد المواطنين في مدينة المحلة الكبرى، إلى أنه يطلب من الحكومة المرتقبة أن تهتم بالقطاع الاقتصادي وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأن تستكمل مع قامت به الحكومة السابقة في تطوير هذا القطاع.

وأوضح أنه يجب أخذ الإيجابيات الخاصة بالحكومة السابقة، والمتمثلة في بناء البنية التحتية والمصانع والمشروعات، وعلى الحكومة المرتقبة الاهتمام ببناء المواطن وتوفير حياة كريمة له والضرب بيد من حديد على جشع التجار ومحاربة الغش التجاري، وعلى وزراء الصحة والتموين والمحليات والكهرباء أن يكون مستوى أدائهم أفضل من الأداء السابق.