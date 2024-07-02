«بيطري الشرقية»: فحص 4 آلاف رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الانتهاء من فحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري.

فحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، فحصت خلال شهر يونيو الماضي 2174 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحصت 1924 رأس ضد السل البقري.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان، وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب و تحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.