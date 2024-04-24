6 توجيهات تنفذها مديرية الطب البيطري في البحيرة استعدادا لأعياد الربيع

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة تقف بكامل قطاعاتها لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط وأعياد الربيع، إذ تم وضع خطة مكثفة بالتعاون مع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.

إجراءات مديرية الطب البيطري في أعياد الأقباط

وأشارت بلبع إلى أن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، اتخذت عدة إجراءات جاءت كالآتي:-

- استمرار تواجد فريق غرفة العمليات بمديرية الطب البيطري طوال أيام الأعياد لتلقي أي شكوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة.

- فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد.

- التأكد من صلاحية الأختام بمجازر محافظة البحيرة والعمل على إصلاح أي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية.

لجان تفتيش مشتركة تمر على الأسواق

- قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة «التموين - مباحث التموين - الشرطة» في مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- قيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق و الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

- تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة كافة الأعمال الأخرى.