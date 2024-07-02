عضو بـ«الأعلى للجامعات» يوضح أبرز الملفات المطلوبة من الحكومة المرتقبة

كشف الدكتور عباده سرحان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن عدد من الملفات المنتظر العمل عليها خلال الفترة المقبلة من وزير التعليم العالي والعلمي في التغيير الحكومي الجديد، قائلاً: «إن التطلعات تتمثل في مزيد من الحرية الأكاديمية للجامعات، بجانب استمرار الدعم وتطوير التعليم الحكومي والربط بينه وبين القطاعين الخاص والأهلي».

وأكد عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب العمل أيضا على استكمال أهداف استراتيجية التعليم العالي الجديدة للوزارة، والعمل على أن يكون هناك قانون موحد يربط كافة المؤسسات التعليمية الجامعية ويحقق التكامل فيما بينهم.

تطلعات وزارة التعليم العالي

وأوضح أنه يجب العمل على دعم عضو هيئة التدريس في أن يتنقل بين الجامعات المصرية بحرية، وضرورة العمل على تعديل كافة الملفات الخاصة بهم خاصة تعديل الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وإيجاد عدد من مصادر الدخل التي تسهم في تحسين الأوضاع المادية لهم، والعمل أيضا على استكمال خطط الدولة المصرية في دعم البرامج الدراسية التي تتناسب مع سوق العمل.