وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية
كتب:
أحمد أبوضيف
09:45 م | الإثنين 01 يوليو 2024
وزير التعليم العالى
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
تعينات جامعية
وجاءت التعيينات على النحو التالى:
* الدكتور محمد عبدالعزيز محمد سعفان، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنوفية.
* الدكتور كريم مصطفى إبراهيم، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
كلية تربية رياضية
* الدكتور أشرف محمد موسى حسن، عميدًا لكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي.