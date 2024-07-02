ضبط الأسعار وزيادة معارض السلع.. مطالب أهالي الدقهلية من الحكومة المرتقبة

مع بدء عمل الحكومة المرتقبة في مصر، خلال ساعات، يحمل الشعب آمالًا وطموحات كبيرة للقضاء على المشاكل التي تمس قطاع كبير من المجتمع، وتحقيق المزيد من التنمية وإيجاد فرص العمل، كما يأملون أن تتبنى الوزارة القادمة آليات تنفيذية أكثر جدية تهتم بالمواطن وتراعي احتياجاته.

وفي هذا السياق، استطلعت جريدة «الوطن» آراء المواطنين في المحافظات حول مطالبهم من الحكومة المرتقبة، والتي ارتركزت على المطالب التي تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.

ضبط الأسعار

أعربت ياسمين أمير، إحدى سكان محافظة الدقهلية، عن ضرورة ضبط الأسعار وتوحيدها، مشيرة إلى أن التعامل مع التجار أصبح صعبًا بسبب تفاوت الأسعار بين الليل والنهار.

وطالبت «أمير» بفرض رقابة صارمة على الأسعار لجميع السلع وليس فقط الأساسية منها، موضحة: «أهم حاجة ضبط وتوحيد الأسعار، التجار أصبح صعب التعامل معهم بليل بسعر والصباح بسعر تاني ومضاعف لذلك أتمنى أن يكون في رقابة على الأسعار وفي كل السلع وليس السلع الأساسية فقط».

زيادة عدد المعارض الدائمة

حنان عقيل، شابة في الخامسة والعشرين من عمرها، ترى ضرورة زيادة عدد المعارض الدائمة ومنافذ «كلنا واحد» في جميع المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت «عقيل» أن هذه المعارض تساهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار وتوحيدها، مضيفة: «أتمنى أن المعارض توصل للقري، لأن أي توفير أكيد له تأثير على المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة، ويفضل لو كل السلع الغذائية متواجدة في المعارض والمنافذ المختلفة في مكان واحد، بحيث يقدر المواطن يشتري كل ما يلزمه مرة واحدة من نفس المكان، وبذلك يبتعد عن جشع التجار في غلاء الأسعار».