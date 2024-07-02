ماذا يريد المواطنون من الحكومة الجديدة؟.. تطبيق خطة للنهوض بالتعليم أبرز الآمال

رصدت كاميرا «إكسترا نيوز» مطالب المواطنين وآمالهم من الحكومة المرتقبة، وذلك عبر جولات بعدة محافظات، ليؤكدوا أولوية الملف الاقتصادي والطاقة وخاصة أسعار السلع بجانب ملفي «التعليم» و«الصحة».

توقعات المواطنين من الحكومة المرتقبة

أوضح أحد المواطنين في تصريحاته بتقرير متلفز أذاعته القناة، أنَّ أبرز مطالبة تتركز حول مزيد من تخفيض أسعار السلع بجانب الاهتمام بتطبيق خطة للنهوض بالتعليم ليصبح أكثر ديناميكية وحيوية، سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي.

الاهتمام بتثقيف المواطنين ورفع الوعي

فيما يرى مواطن آخر أنَّه لابد من الاهتمام برفع الوعي والثقافة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التعليم، فلابد من الاهتمام بوضع مناهج دراسية تراعي هذا البعد وتنمية لدى الطلاب، قائلاً: «شعب مصر العريق لا تليق به ثقافة محدودة»، «بعض السلع يحتاج المواطن لتخفيض أسعارها ولابد لـ الحكومة المرتقبة من إحكام الرقابة على الأسواق لمنع الغش والتلاعب من البعض».

وعلَّق مواطن ثالث: «نطالب الحكومة المرتقة بزيادة مصادر الطاقة لأنها تؤثر على الحياة الاقتصادية وكذلك الحياة اليومية للمواطن، ولابد من الاهتمام بملفات «الصحة» و«التعليم» وحل مشكلات نواجهها»، قائلاً: «نريد من الحكومة المرتقبة أن يكون همها الأول مراقبة الأسعار من جانب التجار والمستوردين، وضبط الأسواق».