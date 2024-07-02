لماذا استمر الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة؟

أكد تقرير حكومي، أن التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه غدًا، هو تغيير وزاري شامل وليس مجرد تعديل، موضحًا أن التغيير شمل أكثر من 75% من الوزارة، وتضمن دمج واستحداث وزارات، وبرنامج جديد للحكومة، مفسرًا استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأنه مرتبط بمجموعة من الأسباب وهي نجاحه في إتمام صفقة رأس الحكمة.

وأوضح أنه ضمن أسباب استمرار «مدبولي»، تحقيق معدلات تنفيذ عالية في مشروع حياة كريمة رغم الأزمة الاقتصادية، والإدارة الناجحة لملف التفاوض مع صندوق النقد، فضلًا عن مواجهة عدد من الأزمات «كورونا - الحرب الروسية الأوكرانية».

ملامح البرنامج الحكومي الجديد

وعن ملامح البرنامج الحكومي الجديد، أكد التقرير، أنها تشتمل على المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن، والعمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري، وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة، والتوسع في تحقيق التنمية السياسية.

أيضًا اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي، وتطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية