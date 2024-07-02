عودة الاستثمار الزراعي في شرق سيناء.. ما مطالب الأهالي من الحكومة الجديدة؟

أعرب الشيخ عارف عكر من مشايخ منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، عن أمنيته من الحكومة الجديدة بناء سيناء جديدة، بعد عشر سنوات من التخريب الذي سببه الإرهاب، ولا بد من الحكومة الجديدة أن تنظر إلى مدن رفح والشيخ زويد وتعيد بناءهما، واستثمار كل طاقة الدولة في النهوض بالقطاع الزراعي في شرق سيناء.

صف واحد مع الحكومة المرتقبة

وأضاف «عكر» في تصريح لـ«الوطن»، أنه سيكون هو وزملاؤه صفًا واحدًا مع الحكومة التي ستعمر سيناء لتعود جنة كما كانت.

وقال عضو مجلس النواب الشيخ سالم أبو مراحيل، إن الحكومة المرتقبة عليها حمل كبير، وهو تنمية سيناء وجعلها من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث الصناعة والزراعة والتجارة، لافتًا إلى أن المجموعة البرلمانية مع الحكومة والشعب والمواطن البسيط.

الشيخ إسماعيل البعيره، من أهالي مدينة رفح يقول كل مشايخ سيناء داعمين للحكومة المرتقبة، ولكن هناك مطالب لأهالي سيناء أهمها أن تهتم الدولة بمدينتي رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، وأن تساعدهم في زراعة أراضيهم لتعود سيناء خضراء كما كانت في الأعوام الماضية.

وطالب بالاهتمام بالمواطن، وأن تكون الزراعة على رأس أولويات لا بد من قيام الحكومة بمساعدة الأهالي في زراعة مليون شجرة زيتون في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

تنميه سيناء وخلق فرص عمل للشباب

وأجمع عدد من مشايخ سيناء على أنه يجب على الحكومة المرتقبة العمل بجدية في تنميه سيناء وخلق فرص عمل للشباب، وإنشاء المصانع التي توافر فرص العمل، والاهتمام بالمرأة السيناوية، ودمجها في المشروعات والتنمية في سيناء.