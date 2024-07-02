أعضاء الحوار الوطني يطالبون الحكومة المرتقبة بفرص عمل غير تقليدية ومزيد من الشفافية

ساعات تفصلنا عن إعلان التشكيل الوزاري الجديد وفق ما أكدته مصادر حكومية مطلعة قبل قليل، ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غدا في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

طموحات أعضاء الحوار الوطني

وترصد السطور التالية آمال وطموحات أعضاء الحوار الوطني في الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها المطالبة بالانتهاء من مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ومشروع قانون المجالس الشعبية المحلية في أقرب وقت.

كما تضمّنت المطالب، سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على الانتخابات العامة في البلاد، وتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، مع توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المحافظات كأحد الحلول التي تحقق مفهوم التساكن الاجتماعي.

الحكومة الجديدة

وطالب أعضاء الحوار الوطني الحكومة الجديدة بتوسيع دائرة الرؤية للأطراف في القرى والنجوع، خاصة في ملف الصحة والتعليم، وتبني مفهوم إدارة الأزمات مبكرا والتنبؤ بها لمواجهتها مع العمل على تعزيز مفهوم المصارحة والمكاشفة، وتداول المعلومات وخلق الشراكة بين الحكومة والمجتمع، وضرورة التفكير خارج الأطر التقليدية والاعتماد على المبادرة واختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافية.

وأكد أعضاء الحوار الوطني أهمية أن تسيطر الحكومة الجديدة على الأسعار وتكبح جماح التضخم وتدعم القطاعات الإنتاجية، لزيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.