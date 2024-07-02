عفت السادات: الحكومة مطالبة بتحجيم التضخم وبناء الإنسان المصري

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة المرتقبة تواجه تحديات كبيرة لتحقيق تطلعات الشعب المصري، موضحا أن هناك عدة متطلبات رئيسية يجب تنفيذها، من أبرزها التحكم في التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المجال السياسي يتطلب معالجة موضوعات مهمة مثل قانون الانتخابات النيابية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مما سيكون له فوائد كبيرة على المجتمع.

بناء الإنسان يتطلب جهودًا متميزة من الوزراء الجدد

وأضاف السادات في تصريحات لـ«الوطن»، أن بناء الإنسان المصري والاهتمام بالزراعة والصناعة يتطلبان جهودًا متميزة من الوزراء الجدد لتفعيل الأمور بشكل مختلف، بحيث يشعر المواطن بأنه محل الاهتمام الحقيقي، مؤكدا أن هذه الخطوات ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وتلبية تطلعاتهم المستقبلية « الحمل كبير على الوزراء الجدد ويجب ترك مساحة كبيرة لهم لتنفيذ أفكارهم الإبداعية من أجل أن يشعر المواطن المصري بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة».