هشام طلعت مصطفى: حجم المبيعات المتوقعة لـ«ساوث ميد» 1.6 تريليون جنيه

قال المهندس هشام طلعت مصطفى، إنَّ المشروع العقاري السياحي الترفيهي «ساوث-ميد» من المتوقع أن يجذب السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقا، من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل موقعه الاستراتيجي الواقع بين الكيلو 165 والـ 170 غرب الإسكندرية، وتستغرق رحلة الطيران إليه سواء من أوروبا أو دول الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولاً لمطار العلمين الدولي الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.

أكبر قيمة مشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مصر

وكشف أن قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 1.6 تريليون جنيه مصري ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر قيمة مشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مص، وتم فتح باب الحجز في أمس، ومن الخامسة بعد الظهر إلى فجر اليوم حقق خلال هذه الفترة مبيعات حقيقية بقيمة 60 مليار جنيه وهو رقم لم تسمع عنه مصر أو المنطقة العربية من قبل لمشروع عقاري أو سياحي.