رئيس «الشيوخ» يطالب بإصدار تشريع للحفاظ على الرقعة الزراعية

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها، وللحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر، مشيرا خلال الجلسة العاملة للمجلس، إلى أن قضية تفتيت الأرض الزراعية معقدة جدا، ولابد من التصدي لها تشريعيا، ووزير الزراعة كان قد ألمح فى حديثه هنا في المجلس إلى أن هناك ما يقرب من 16% من مساحات الأراضي مهدرة في ظل هذا التفتيت، والتصدي لهذه القضية يحتاج إلى حكمة.

تطبيق نظم الري الحديثة

وأشار إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر، وهي «الجدوى - والفرص - والتحديات»، ردا على ما أثاره النائب حسام الخولي.

تبوير الأرض الزراعية

وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن موضوع الدراسة جيد، والكل يعرف أن هناك أزمة مياه، ويجب أن نركز على الموضوع الأهم وهو تفتيت الأرض الزراعية، ويجب التصدي لمشكلة تبوير الأرض الزراعية، والتفكير في حل هذه الإشكاليات.