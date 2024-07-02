ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة المرتقبة بالتوسع لحماية محدودي الدخل

قال خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الفترة المقبلة تحتاج من الحكومة الجديدة إلى مزيد من المرونة في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية للوصول إلى مستحقي الدعم، والتوسع في البرامج لحماية محدودي الدخل على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا نتيجة تداعيات حرب غزة وتهديدات البحر الأحمر التي تؤثر على أهم مصدر من مصادر النقد الأجنبي.

مطالب الصناعات الغذائية من الحكومة الجديدة

وأضاف عيش لـ«الوطن»، أنّ قانون العمل الذي ينتظره ملايين العمال داخل القطاع الخاص يجب أن يري النور بعد الانتهاء من المراجعات ومناقشة وجهات النظر، حتى يكون ضمانة حقيقية لبيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل، وهو القانون الذي يمنع الفصل التعسفي.

ولفت إلى أهمية التركيز من جانب الحكومة الجديدة على المبادرات التي تستهدف زيادة الصادرات وبيئة العمل المهيئة لتطبيق المبادرات، ومنها مبادرة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والتي تتكون من 4 محاور تدور جميعها في فلك زيادة الصادرات عامة، والتنسيق بين الحكومة وأصحاب المبادرات خاصة، بما يعزز قيمتها ويصب في صالح عملية التصدير.

ملف التدريب والتثقيف

واستكمل ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ ملف التدريب والتثقيف النقابي أحد الملفات المهمة التي تساعدنا على تخريج جيل نقابي واعٍ، وإنشاء أول أكاديمية للتعليم النقابي تكون مهمتها تعريف العضو النقابي بما له وما عليه من حقوق وواجبات، وهو الأمر الذي يتحقق معه بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل ومصالحه.