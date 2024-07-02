مدبولي: مصر منفتحة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه باستكمال المشروعات التي تنفذ في الساحل الشمالي ستتواجد فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، وتجذب الشباب للتواجد والسكن هناك، من خلال المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة.

وأكد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مشروع «ساوث ميد» بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن هذه الشراكة رسالة أننا قادرين على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى عالمي من حيث التخطيط والتصميم وشركات المقاولات ومستوى الجودة.

جذب الاستثمارات المحلية والعالمية

وأشار إلى أن مصر منفتحة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ لأنه يساهم في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل، وخلق عوائد مستدامة للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا تعظيم من أصول الدولة، يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هناك جدية في تنفيذها من خلال الاستفادة من الأصول الثابتة.

وشدد على أن هذا النموذج والسابقة تثبت مدى جدية الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.