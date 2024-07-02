هشام طلعت مصطفى: «ساوز ميد» يوفر 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة

قال المهندس هشام طلعت مصطفى، إنَّ مشروع «ساوز- ميد» العقاري السياحي الترفيهي قادر على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسينتج عنه أثرا إيجابيا من مبيعات المشروع بزيادة تقدر بنحو 2,4 تريليون جنيه، تضاف إلى إجمالي الناتج القومي لمصر، كما سيولد دخل حقيقي للدولة من خلال مشاركتها في مشروع وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، بالإضافة إلى حصة الدولة في عوائد المشروع بنحو تريليون جنيه، أو ما يقرب من 21 مليار دولار.

رفع حصيلة الضرائب السيادية في الموازنة العامة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، أنَّ حصيلة الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع بفضل المشروع إلى ما يقرب من 283 مليار جنيه، لافتا إلى أن الضرائب تمثل 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقا للمؤشرات الرسمية.

خلق فرص عمل

وأشار إلى أنه أنه سيعمل على خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات التكميلية المرتبطة بقطاع التشييد، ومعدل توفير فرصة عمل واحدة تستلزم إنفاق 450 ألف جنيه سنويا، متوجها بالشكر إلى القيادة السياسية على التشجيع للاستثمار المباشر المحلي والأجنبي الذي يساهم في نمو الناتج المحلي للبلاد وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.