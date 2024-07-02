طرق ومستشفى وصرف صحي.. ماذا يريد أهالي الإسماعيلية من الحكومة المرتقبة؟

ما بين مشروعات خدمية يبحث عنها المواطنون، وأخرى قومية، ينتظر أهالي الإسماعيلية، قرار الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة المرتقبة أملًا في دفعة جديدة للتنمية في القرى، مثل مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي.

أهالي أبوصوير: الصرف الصحي أهم مشاكلنا

وقال أحمد ضيف أحد أهالي مركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية، إن مشروع الصرف الصحي ووصوله لكل قرية وعزبة في أبوصوير أصبح حلم كل مواطن، خاصة أن المشروع متوقف منذ عام 2010، وتم تسليم المحطة بعد تشغيله مرة أخرى منذ سنوات.

وأضاف: «العمل يسير في المشروع ببطء والمدينة تحولت إلى منطقة فوق بركة من الصرف الصحي لاعتماد جميع الأهالي على الخزانات، وهو ما يدمر أساس المنازل، خاصة المناطق ذات الكتلة السكانية الكبيرة، ويهدد بكارثة إنسانية، فضلًا عن انتشار مياه الصرف في الشوارع».

وقال أحمد سعيد أحد أهالي أبوصوير، إن المركز يعتبر هو أكبر المراكز في الكثافة السكانية، وينتظر العديد من المشروعات مثل الصرف الصحي ودخول الغاز الطبيعي الذي وصل إلى القرى والعزب في مراكز مجاورة، إلى جانب تشغيل مستشفى أبوصوير باعتباره المركز الوحيد الذي لا يوجد به مستشفى مركزي.

مزارعون: نحتاج طفرة في الزراعة

محمد حسن «مزارع»، قال إن المحافظة تميزت بزراعة العديد من الأصناف، ونجح بعض التجار في تسويقها وتصدير عدد منها لدول أوربية وعربية، وعلى رأسها الفول السوداني والفراولة والبرتقال والعديد من الخضروات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «نريد الحكومة أن تهتم بالاستثمار في المناطق الصحراوية والقريبة من مصادر المياه في المحافظة، خاصة أن ترعة الإسماعيلية تعد مصدرًا مهمًا لمياه الزراعة».

محاور الطرق

وأشار إلى أن محاور الطرق الجديدة أصبحت تخدم المزارعين بشكل كبير بدء من أنفاق قناة السويس، التي ربطت قرى ومراكز القنطرة شرق بغرب القناة الي المحاور المرورية الجديدة، مثل محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، والإسماعيلية القاهرة الصحراوي.