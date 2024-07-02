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صفارات الإنذار تدوي في 5 مستوطنات بالجليل الأعلى

كتب:

يارا أشرف
02:04 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجليل الأعلى

الجليل الأعلى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بدوي صفارات الإنذار في 5 مستوطنات بالجليل الأعلى بعد اشتباه في تسلل مسيرة.

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بقلم يارا أشرف