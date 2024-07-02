صفارات الإنذار تدوي في 5 مستوطنات بالجليل الأعلى كتب: يارا أشرف 02:04 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024 الجليل الأعلى أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بدوي صفارات الإنذار في 5 مستوطنات بالجليل الأعلى بعد اشتباه في تسلل مسيرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إصابة 44 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 48 ساعة «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف مبانٍ لقوات الاحتلال الإسرائيلي «القاهرة الإخبارية».. تضارب علني في القرارات وانقسام داخلي بالحكومة الإسرائيلية «القاهرة الإخبارية»: 4 شهداء في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب غزة «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يسعى لإقالة المستشارة القضائية للحكومة القاهرة الإخبارية الجليل الأعلى بقلم يارا أشرف