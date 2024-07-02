تقول توقعات الأبراج وحظك اليوم، إن موقف برج العذراء هو الذي يقرر مستقبله، وذلك قضاء لحظات سعيدة مع الحبيب، والتعامل مع التحديات المهنية بثقة، والتخلص من الغرور الشخصي من أجل حياة حب سعيدة اليوم، وحل القضايا الرسمية بموقف مهني.

ومن مشاهير برج العذراء المغني الأمريكي مايكل جاكسون، والفنان كاظم الساهر والرئيس الفلسطينيّ الراحل ياسر عرفات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 3-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

ستكون حياتك المهنية خلاقة ومثمرة اليوم يا برج العذراء، وقد تجد فرصًا لإظهار همتك، ويمكن لمن يخططون لتبديل وظائفهم تأن تأتيهم مكالمة للمقابلة هذا المساء، وكن مستعدًا لتحمل مسؤوليات جديدة في العمل.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

المفاجآت تنتظرك يا برج العذراء فكن منفتحًا في التواصل وتجنب التعمق في الماضي لتكون سعيد، وبالنسبة للإناث فإنهن سوف يتخذن القرار النهائي للزواج اليوم بموافقة والديهن.