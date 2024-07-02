«التعليم العالي»: نستهدف إنشاء فروع دولية لجامعات عالمية في كل ربوع مصر

أكد الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية والقائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة وفقا للخطط الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، إنشاء عدد من الفروع الأجنبية ذات التصنيفات العالمية المرموقة في مختلف ربوع مصر، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استضافة عدد كبير من الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

وزارة التعليم العالي: 4 جامعات أجنبية جديدة

وأوضح مساعد وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ومجلس الوزراء شهدا اليوم توقيع إنشاء 4 مؤسسات جامعية مرموقة من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا وسويسرا وألمانيا، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحقيق التميز وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التعليمية.

و أشار الشرقاوي، إلى أن العمل بمختلف القطاعات وتجهيزا الجامعات بدءا من غدا، على أن تبدأ الدراسة سبتمبر المقبل 2025، والعمل يتم حاليا على الـ4 جامعات، منوها إلى إنشائها خارج العاصمة محافظة القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في التعليم العالي والعمل على تهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار.