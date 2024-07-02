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«رجال الأعمال المصريين» عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: تدر عوائد استثمارية كبيرة

كتب:

مارينا رؤوف
03:45 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس الوزراء خلال مؤتمر المشروع

رئيس الوزراء خلال مؤتمر المشروع

أكد حسين تامر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها تدر مليارات الجنيهات، وتجذب المزيد من الاستثمارات.

انتعاش في السوق العقارية 

وأوضح أن المشروع الجديد الذي طرحته مجموعة هشام طلعت مصطفى بالساحل الشمالي بالشراكة مع الحكومة، سينعش السوق العقارية، إذ يشجع رجال الأعمال العرب والأجانب على الاستثمار في مصر. 

تنفيذ بنية قوية في المدن الجديدة

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ بنية تحتية قوية في المدن الجديدة، لجذب مزيد من الاستثمار، ما يتبعه ارتفاع المؤشرات الاستثمارية في بورصة الاستثمار العالمية.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.