نائب رئيس حزب المؤتمر يطالب الحكومة المرتقبة بالتركيز على الاستثمار والصحة

قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، إنَّ الحكومة المرتقبة عليها وضع برنامج عمل واضح محدد فيه المدة الزمنية؛ لتنفيذ البرامج والتكلفة ومصدر تمويلها، وأيضا توضيح أولوية برامج العمل وحيثياتها ووضع التنمية الاقتصادية أولوية أولى وحتمية وملحة.

وأكد «مرشد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المرتقبة عليها التركيز على وسائل جذب الاستثمار الأجنبي والمصري، وتسهيل إجراءات السماح للمستثمر بالاستثمار دون تعقيدات وبيروقراطية تذليل كل العقبات أمام توطين الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإغراء شباب وصغار رجال الأعمال على المشاركة في التصنيع، ولا سيما الزراعي منه، وأيضا تسهيل وتمويل المشاريع الزراعية على مجال واسع.

مطالب للحكومة المرتقبة

وطالب بضرورة فتح فرص عمل للشباب في الزراعة والصناعة، وأيضاً إيجاد آلية للسيطرة على الارتفاع الغريب في الأسعار، وضبط السوق المصري، ووضع خطة محددة من مجلس الوزراء، ومن كل الوزراء المعنيين للنهوض بالسياحة وازدهارها، لاسيما مع امتلاك أعظم المقومات في العالم؛ لاحتلال المراكز الأولى سياحيا عالميا، وكذلك في مجال بناء الإنسان.

تحسين الخدمة والمنظومة الصحية

وتابع أنَّ هناك أهمية وأولوية خاصة بالصحة ومحاولة حل مشاكلها، والالتقاء بأهل الخبرة والدراية بالشئون الصحية لحل بعض المشكلات التي تعوق تحسن الخدمة والمنظومة الصحية، ويأتي على رأسها الفرق الطبية ووضعها وبيئة عملها وتدريبها وإعدادها وحمايتها، فضلا عن الخدمة الصحية بالريف ومحاولة النهوض بها، في ظل معاناة من تدهور مستمر منذ منتصف الألفينات حتى الآن، وبحاجة لوقفة ومحاولة جادة لإصلاحها.

وطالب، بمحاولة وضع تصور أو خطة للإسراع من انتشار التأمين الصحى الشامل؛ ليصل لمحافظات مصر كلها فى أقصر وقت، فضلا عن وجود حلول خارج الصندوق لحل أزمة الدواء المصرى وتوطين صناعة الدواء وعودة الدواء المصرى لمكانته وريادته.

ولفت، إلى الجزء الثانى من بناء الإنسان وهو التعليم والذى يحتاج إلى جهد جهيد للتطوير التعليم وتوحيد اتجاهاته، ولعل مخرجات الحوار الوطنى بها الكثير من الرؤى والأفكار والحلول التى يمكن أن تستفيد بها الحكومة المقبلة فى حل الكثير من الأزمات.