المجلس القومي للمرأة يشارك في إطلاق مبادرة «Grow قويها»

شارك المجلس القومي للمرأة في فعالية إطلاق مبادرة «Grow قويها» التي نظمتها منصة راحة بالي، حيث استعرضت نوران الجميعي مسؤولة التسويق والمشروعات بإدارة تنمية المهارات المرأة بالمجلس، الخدمات المقدمة للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادي.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بـ20 محافظة

كما شارك المجلس القومي للمرأة بجناح ضم منتجات السيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في 20 محافظة، وكذلك منتجات السيدات المتدربات بمشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» الذى ينظمه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «Grow قويها» تستهدف دعم السيدات والأمهات في مجالات الصحة النفسية والجسدية، والعمل والتطوير الذاتي.

القومي للمرأة

والجدير بالذكر، أن المجلس القومي للمرأة، يعمل جاهدًا على تحسين حال المرأة المصرية ومساندتها ومتابعة أوضاعها، والعمل على منحها كافة حقوقها، ويولي المجلس اهتمام خاص للمرأة الريفية وهناك الكثير من المبادرات التابعة للمجلس تعمل على تنمية مهاراتها.