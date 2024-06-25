«القومي للمرأة» يوجه رسالة للسيدات حال سرقة البيانات الشخصية

تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة من خلال خط الاستشارات «15115»، استفسارًا من إحدى المواطنات حول جريمة التطفل على الحياة الشخصية، من خلال التعدي على البيانات وغيره من الأشكال المختلفة.

عقوبة التعدي على البيانات الشخصية

وقال مكتب شكاوى المرأة، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه إذا دخل شخص غير مخول على معلومات شخصية في هاتف أو كمبيوتر خاص بأحد، فإن هذا يعد جريمة تقنية تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، وقد يتم الحكم بكلا العقوبتين، وفقًا للمادة 15 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأوصى خط الاستشارات النساء اللاتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم بالاحتفاظ بالرسائل والإبلاغ فورًا، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية المختصة مثل مباحث الإنترنت أو الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتقديم البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مكتب شكاوى المرأة

والجدير بالذكر، أن مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، يعمل على تقديم الدعم للسيدات من خلال الإجابة على استفساراتهن القانونية والاجتماعية والنفسية وغيره وتوفير آليات مختلفة لدعمهن.