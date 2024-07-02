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مصادر لـ«الوطن»: شريف فاروق وزيرا للتموين و«الأزهري» للأوقاف و«مايا» للتضامن

كتب:

الوطن
03:46 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
مصادر لـ«الوطن»: شريف فاروق وزيرا للتموين و«الأزهري» للأوقاف و«مايا» للتضامن

كشفت مصادر مطلعة عن أنّ شريف فاروق سيتولى وزارة التموين، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وذلك في التشكيل الوزاري الجديد.

وكان مصدر حكومي مطلع أكد لـ«إكسترا نيوز»، أنّ حقائب وزارات التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي، ستكون في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.

وأوضح المصدر، أنّ حركة المحافظين ستشمل هي الأخرى تغييرات موسعة.

وأضاف أنّ التغيير الوزاري الجديد سيشمل كفاءات شابة بخبرات دولية.

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بقلم الوطن