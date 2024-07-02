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موعد ورابط تقديم الثانوي العام 2024 محافظة المنوفية

كتب:

عصام علم الدين
04:39 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد ورابط تقديم الثانوية العامة 2024 خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ظهور التنسيق الأسبوع الماضي بمجموع 242 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024، ويتطلع الطلاب والطالبات إلى التقديم في الصف الأول الثانوي أو المدارس الفنية قبل انتهاء مدة التقديم.

 

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو التوسع في تقديم وتحسين وتطوير الخدمات التعليمية الإلكترونية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، واستكمالاً لما تحقق خلال الأعوام الدراسية الماضية بشأن ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للتقدم لمدارس المرحلة الثانوية «عام - فني - بنظام الثلاث والخمس سنوات» .

 

موعد ورابط تقديم الثانوي العام 2024

وكشفت مديرية التربية والتعليم، في بيان، عن أن موعد بداية استقبال طلبات التقديم في الثانوي العام يوم الخميس الموافق 4 يوليو الجاري، على أن تستمر لمدة 20 يوما وتنتهي يوم 23 يوليو، يأتي ذلك استعداداً لبدء إجراءات تنسيق الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي إلكترونياً للعام الدراسي الجديد 2025/2024 .

 

ويعرض «الوطن» رابط تقديم الثانوي العام 2024 محافظة المنوفية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال منصة التنسيق الثانوي عبر الضغط على هنا .

 

Tanaiksec.anis.gov.eg

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بقلم عصام علم الدين