بـ233 درجة.. اعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسي 2024/ 2025 بحد أدنى 233 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وتحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع 180 درجة.

اعتماد تنسيق القبول بمدراس التعليم الفني في بني سويف

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025 بأنواعه المختلفة صناعي، تجاري، فندق، زراعي، وذلك على النحو التالي :

1- الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين 180درجة، وخدمات 150 درجة.

2- بني سويف الميكانيكية 190 درجة والخدمات 155 درجة.

3- بني سويف الكهربائية 222 درجة، والخدمات 175 درجة.

4- بني سويف الزخرفية 180 درجة ، والخدمات 150درجة.

5- بني سويف المعمارية 170درجة، والخدمات 145درجة.

6 - بني سويف الفنية بنات 222درجة، والخدمات 170درجة .

7- أبشنا الفنية بنات 175 درجة، والخدمات 150درجة.

8- الشهيد محمد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت 180درجة والخدمات 150درجة.

9- باروط الصناعية بنين 170 درجة، والخدمات 145درجة.

10 - باروط الفنية بنات 175 درجة والخدمات 150درجة.

11- الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين 207 درجة والخدمات 160درجة.

12- الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات 212 درجة والخدمات 170درجة.

12- ناصر الفنية بنات 194 درجة ، والخدمات 160درجة.

13- الشهيد محمود درويش الفنية بنات بالرياض 180 درجة والخدمات 150درجة.

13- اهناسيا الصناعية العسكرية بنين 195 درجة والخدمات 150درجة.

14- اهناسيا المعمارية العسكرية بنين 175درجة والخدمات 150درجة.

15- اهناسيا الفنية بنات 207درجة والخدمات 170درجة.

16- ببا الصناعية العسكرية بنين 205 درجة والخدمات 170درجة.

17- الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات 205 درجة والخدمات 160درجة.

18- أبو شربان الصناعية العسكرية بنين 175 درجة والخدمات 145درجة.

19 - حسن عبد الرحيم الفنية بنات 170 درجة والخدمات 145درجة.

20- الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش 170 درجة والخدمات 145درجة.

21- حسين جلال الصناعية بنين 180 درجة والخدمات 143درجة.

22- الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا 185 درجة والخدمات 150درجة

23- الفشن الصناعية العسكرية بنين 185 درجة والخدمات 150درجة

24- الفشن الفنية بنات 200 درجة والخدمات 145درجة.

25 - الفنت الشرقية الفنية بنات 170درجة والخدمات 145درجة.

26- السلام الصناعية بنين بالجفادون 155 درجة والخدمات 143درجة، والفنت الصناعية بنين 155 درجة والخدمات 142درجة، شنرا الفنية بنات 150 درجة والخدمات 140درجة.