رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: «الأمم المتحدة» تعرب عن قلقها حيال إجلاء الفلسطينيين من خان يونس

كتب:

شريف سليمان
05:35 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
خان يونس

خان يونس

أعربت الهولندية سيجريد كاج، المعينة في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بالأمم المتحدة، عن قلقها حيال أوامر إجلاء الفلسطينيين من خان يونس بقطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت: «على المجتمع الدولي أن يكفل توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، ومن واجبنا أن ندعو لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة».

اقرأ المزيد:

الأونروا: نتوقع اضطرار 250 ألف فلسطيني للنزوح من خان يونس

إعلام فلسطيني: شهيدة ومصابون في غارة على الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من السكان في بعض مناطق خان يونس إخلاء منازلهم

«القاهرة الإخبارية»: آليات الاحتلال تطلق النار على غرب خان يونس جنوبي غزة

إعلام فلسطيني: طائرات إسرائيلية تستهدف بشكل عشوائي مناطق متفرقة من خان يونس

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يقصف محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس
بقلم شريف سليمان