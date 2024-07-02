«القاهرة الإخبارية»: «الأمم المتحدة» تعرب عن قلقها حيال إجلاء الفلسطينيين من خان يونس

أعربت الهولندية سيجريد كاج، المعينة في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بالأمم المتحدة، عن قلقها حيال أوامر إجلاء الفلسطينيين من خان يونس بقطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت: «على المجتمع الدولي أن يكفل توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، ومن واجبنا أن ندعو لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة».