الأونروا: نتوقع اضطرار 250 ألف فلسطيني للنزوح من خان يونس

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أنه على الرغم من عدم وجود مكان آمن في غزة إلا أن الوكالة تتوقع اضطرار 250 ألف فلسطيني إلى النزوح مجددًا من خان يونس بعد أسابيع من إجبارهم على العودة إلى المدينة المدمرة.

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لنحو 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.