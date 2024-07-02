واشنطن: نواصل العمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، أن 96% من سكان غزة يعانون مع صعوبة وصول المساعدات الإنسانية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، أن جيش الاحتلال يجب أن يتخذ المزيد من الإجراءات للتقليل من آثار المعاناة الإنسانية، مواصلة أن بلادها تواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل لسد الفجوات في اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو حماس للقبول بالاتفاق.