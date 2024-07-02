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«أونروا»: لا مكان آمن في قطاع غزة والأوضاع الصحية كارثية

كتب:

شريف سليمان
06:59 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
أونروا

أونروا

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامرا لسكان منطقة خان يونس وضواحيها بالإخلاء على أساس أن هناك عمليات عسكرية سيقوم بها الجيش في تلك المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم وكالة الأونروا، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، «اليوم يطالبونهم بالنزوح إلى أين؟ لا أحد يعلم، فمنطقة المواصي أصبحت ممتلئة تماما بالسكان، ومنطقة دير البلح بها مئات الآلاف، لذلك هذه العملية خطيرة وتزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في كل المناطق».

وتابع المتحدث باسم وكالة الأونروا: «لا مكان آمن في القطاع، والأوضاع الصحية كارثية، والناس عادت في خان يونس لبيوتها المهدمة لكن للأسف الشديد، هذه الأوامر الجديدة تثبت أنه لا مكان آمن على الإطلاق، وهناك حوالي 1.8 مليون في جنوب قطاع غزة يعيشون في 59 كيلومترا لا أكثر، بدون مياه أو المواد الغذائية التي تصل بشكل قليل».

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