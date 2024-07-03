الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد.. ملامح التغيير في الحقائب الاقتصادية

ساعات قليلة تفصلنا عن أداء الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور رئيس الوزراء، حيث كشفت مصادر حكومية مساء أمس ملامح التغيير الوزاري الجديد.

الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد الذي جرى الكشف عن تفاصيله مساء أمس.

- شريف فاروق وزيرا للتموين.

- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.

- أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

- المهندس شريف الشربيني وزارة الإسكان.

- حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل.

- أحمد كچوك وزيرا للمالية.

- كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

- الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع الهجرة.

- محمد جبران وزيرا للعمل.

- علاء فاروق وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

- أحمد هنو وزيرا للثقافة.

- سامح الحفني وزيرا للطيران.

- المستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية.

- حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- شريف فتحي وزيرا للسياحة.

- منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية.

- الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.