معلومات عن محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا الجديد.. متخصص في نظم الأقمار الصناعية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تعيين الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم أبوزيد، نائبا لمحافظ بالمنيا، ضمن حركة المحافظين 2024 التي شملت تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين ونوابهم، وهو ابن قرية العديسات بمركز الطود في محافظة الأقصر.

السيرة الذاتية لنائب محافظ بالمنيا

وكان الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم أبوزيد، من شباب برنامج إعداد القادة، والخبير المتخصص في نظم الأقمار الصناعية باليابان، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة «مصر تستطيع»، وأستاذ زائر بكلية الهندسة جامعة زويل، وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الفيوم، ومحاضر بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة لفرق الضباط، وكذلك مستشار بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي مركز التميز العلمي.

الإشادة بمستوى عمله في هندسة الفضاء

كما أنه حاصل على دكتوراه في هندسة النظم والحاسبات من جامعة كيوتو باليابان، حيث تخصص في تصميم الأقمار الصناعية وهندسة الفضاء، كما نجح في وضع معالم استراتيجية مصر للفضاء والاشتراك مع العلماء المصريين في رسم القواعد المنظمة لإطلاق أول وكالة فضاء مصرية، وتمت الإشادة بمستوى عمله وإتقانه.

يشار أنه تم تعين اللواء عماد كدوان مساعد وزير الداخلية محافظا جديدا للمنيا في حركة المحافظين الجديدة 2024 خلفا للواء أسامة القاضي.