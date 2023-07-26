دليلك لاختيار تخصصات جامعية جديدة.. كل ما تريد معرفته عن «هندسة الفضاء والاتصالات»

هندسة الفضاء والاتصالات، أحد الأقسام الهندسية الجديدة والمستحدثة في التعليم الجامعي المصري، خاصة جامعة زويل، وشهدت الأعوام الأخيرة، استحداث قسم هندسة الفضاء والاتصالات، على أن تكون مدة الدراسة 5 سنوات.

تخصص جديد ذات فرص عمل اقليمة ودولية

وهو برنامج تعليمي شامل للراغبين من طلبة الثانوية العامة في الالتحاق به، حيث يركز على هندسة الفضاء والاتصالات، وهو أحد التخصصات المهمة في أساسيات الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية، ويضم العديد من التخصصات العملية الجديدة التي لها كثير من فرص العمل المفتوحة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

«هندسة الفضاء والاتصالات» بجامعة زويل

ويتمثل تخصص «هندسة الفضاء والاتصالات» في أول 3 سنوات من الدراسة، حيث يتم تزويد الطلاب بتدريب كامل في مادتي «الرياضيات - والعلوم الطبيعية»، إضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات في السنة الدراسية الرابعة، وفي السنة الخامسة، يتيح للطلاب اختيار تخصص واحد من يجب على الطلاب اختيار تخصص واحد من 4 تخصص بالقسم.

تخصصات «هندسة الفضاء والاتصالات»

- تصميم مركبات الفضاء: ويدرس عمليات المركبات الفضائية وهندسة النظم الفضائية.

- أنظمة الفضاء: حيث يدرس أنظمة طاقة الفضاء وطرق تصميم بعثة فضائية.

- اتصالات الأقمار الصناعية: وتتضمن الاستشعار عن بعد وتصميم المحطات الأرضية.

- استكشاف الفضاء: ويعتمد على دراسة النظم الفضائية البشرية والنيازك، والكويكبات، والمُذَنَّبات.