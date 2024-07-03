نائب وزير الاتصالات رأفت هندي.. خبرة تمتد لـ30 عاما في الحلول الاستراتيجية

أعلنت قناة «إكسترا نيوز» تولي المهندس رأفت هندي منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة مصطفى مدبولي التي ستؤدي اليمن الدستورية بعد قليل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونجح «هندي» في إنشاء علاقات قوية مع العديد من الهيئات حكومية، الأمر الذي ساعد في تحقيق أهداف للمشاريع المرجوة، واشتهر بقدرته على تأسيس فرق عمل بأعلى مستوى أداء مع تركيزه على تطوير مهارات الابتكار.

رئيس قطاع الأمانة العامة

ويشغل المهندس رأفت هندي منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وهو أيضًا رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشغل منصب رئيس قطاع الأمانة العامة منذ منتصف يوليو 2018.

أنشأ قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006

ويتمتع «هندي» بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال تقديم نماذج متنوعة من الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشاريع الاتصالات والبنية الأساسية والتي يجرى تنفيذها بنجاح على المستويين الوطني والدولي.

وأنشأ قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006 والذي نجح في تنفيذ أكثر من 100 مشروع، من بينهم مشروع البنية الأساسية للقرية الذكية وشبكة الجامعات المصرية وأول نظام لكروت الدفع الإلكترونية بمصر.