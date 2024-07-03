من هي غادة لبيب نائب وزير الاتصالات؟.. سيدة المهام الصعبة منذ 30 عاما

إرث كبير من العمل الإداري تتمتع به غادة مصطفى لبيب التي جرى تجديد الثقة لها نائبا لوزير الاتصالات للمرة الثانية على التوالي، إذ تتمتع بالخبرات الكبيرة في العمل الإداري وتطوير الأعمال وصناعة تكنولوجيا المعلومات، ما جعل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يجدد الثقة بها لتؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل ضمن التغيير الوزاري الجديد.

غادة لبيب سيدة المهام الصعبة

سيدة المهام الصعبة، هكذا يطلق العاملون في وزارتي الاتصالات والتخطيط على «لبيب»، إذ تولت العديد من المناصب المهمة خلال السنوات الماضية، من بينها نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري، وهو ما جعلها تترك أثرا كبيرا بين العاملين في الوزارة الذين ودعوها بالدموع عقب انتقالها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة السابقة عام 2019.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن غادة لبيب شغلت منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي لتمتعها بخبرات أكثر من 30 عامًا في الخبرة القيادية بإدارة العملاء وتطوير الأعمال في القطاعين الخاص والحكومي، كما شغلت مطور برامج في شركة الجيزة للأنظمة لمدة 12 عاما.

«لبيب»، أدارت أيضا ما يزيد عن 30 مشروعًا لتطوير البرمجيات والتطبيقات، فضلا عن إعداد وتنفيذ خطط المشروعات، حتى شغلت منصب قائد فريق فني ومطور برمجيات، وكانت أيضًا باحث في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتمتع بخبرة عملية متميزة ومتنوعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عام 2005، كان مليئا بالأحداث السعيدة لـ«لبيب»، إذ جرى تعيينها في وزارة الاتصالات وتدرجت في المناصب إلى أن تولت منصب نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومستشار رئيس الوزراء للمتابعة ونظم المعلومات ومدير مكتب رئيس الوزراء.

كما شغلت أيضًا منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ومعاون وزير التنمية الإدارية، والمسؤول عن تطوير الجهاز الإداري للدولة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومدير المكتب الفني وزير الدولة للتنمية الإدارية.

السيرة العلمية للدكتورة غادة لبيب

حصلت لبيب على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات عام 1992، وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما حصلت على دبلوم السياسات العامة من مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية، ماجستير إدارة الأعمال الدولية من المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية، ودبلوم المهارات القيادية من جامعة هارفارد، ودبلوم الحوكمة والإدارة العامة من كلية الخدمة الوطنية بسنغافورة.

غادة لبيب تعمل محاضرا أيضا في المؤسسات الوطنية والفعاليات المحلية والدولية، ودائما تتحدث عن استراتيجية مصر الرقمية واستمرارية الأعمال والأمن القومي والتميز التشغيلي والتحليل التنظيمي والتفكير النقدي والتفكير التصميمي، وشاركت في الإشراف على العديد من الرسائل العلمية ومشروعات التخرج ومناقشتها في العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، وزارت أكثر من 20 دولة لدراسة تجاربها في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.