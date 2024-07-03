بعد استشهاد الطفلة هند.. طياران أميريكيان يصفان ما يحدث في غزة بأنه «إبادة جماعية»

اعترض اثنان من أفراد القوات الجوية الأمريكية هما «خوان بيتانكور» كبير الطيارين الأمريكيين، و«لاري هيبرت جونيور»، وهو طيار أمريكي في الخدمة الفعلية، على حرب إسرائيل على غزة، وفقا لنقل موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلي الناطق باللغة الإنجليزي لتصريحات الطيارين الأمريكان لـ شبكة إن بي سي نيوز.

وصفا ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية

وأبدى الطياران عدم موافقتهما على الحرب في غزة، ووصفها بأنها إبادة جماعية، واستشهد هربرت بوفا الطفلة هند رجب البالغة من العمر ست سنوات، التي قتلت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب عدد من أفراد عائلتها، في فبراير وقال هيرب عن رجب: «إنها تشبه ابنتي تقريبًا، وكان من الصعب للغاية استيعاب ذلك، وهو أن كل هؤلاء الأطفال لديهم تطلعات وأحلام وحياة يعيشها الكثير منا ويريدونها، ومن غير المبرر على الإطلاق دعم ما يحدث»، وقال هيرب إنه في وقت وفاة رجب كان مكلفا بمشروع يشرف على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدًا ان وفاة الطفلة هو الحادث المحدد الذي دفعه إلى اتخاذ قراره بالسعي للحصول على وضع المعترض.

لقطات غزة تسببت في اعتراض كبير الطيارين الأمريكان

وأضاف كبير الطيارين الأمريكان إن لقطات غزة، وخاصة تلك التي تصور الموت والدمار الذي خلفته الحرب، هي التي دفعته إلى السعي للحصول على وضع قانوني، مشددًا على أنه لا يستطيع قبول إمدادات الولايات المتحدة من الأسلحة والتغطية الدبلوماسية والمعلومات الاستخباراتية لإسرائيل بالنظر إلى التأثير، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي تعني أنه لا يمكن تجاهل مشاهد الحرب لأنه كان معرضًا لها باستمرار.

وأضاف «آمل بشدة أن يرى قادتنا أن جرائم الحرب التي تحدث، والآلاف من مقاطع الفيديو للأطفال المشوهين التي تصل إلى هواتفنا، تغير ضمير الشعب الأمريكي، داخل المؤسسة العسكرية وخارجها»، مؤكدًا أن نقطة التحول في هذه القضية كانت إحراق آرون بوشنيل، وهو طيار في القوات الجوية الأميركية ويبلغ من العمر 25 عاماً، نفسه خارج السفارة الإسرائيلية احتجاجاً على الحرب.