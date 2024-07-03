عمرو خليل: خسائر متواصلة لإسرائيل في غزة.. وارتباك بسبب نقص الجنود

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه من غزة إلى شمال إسرائيل وحتى في الجولان المحتل، خسائر باهظة يتكبدها جيش الاحتلال، خسائر تزيد من أزماته وتربك حساباته.

وأضاف خليل، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل أمام حرب استنزاف طويلة الأمد، هكذا ترى صحيفة وول ستريت جورنال، أو هي كسفينة بلا قبطان وسط بحر هائج كما يقول رئيس حزب يسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان».

وتابع: «الآن، وفي اليوم الـ 70 بعد المائتين من الحرب، كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو بقيت حماس في السلطة كما تؤكد صحيفة نيويورك تايمز».

وأوضح: «جيش الاحتلال الذي يعاني نقصا يسعى لتعويضه سريعا بتجنيد الحريديم وتمديد مدة الخدمة للاحتياط، هذا الجيش يخشى الآن من حرب أبدية تتآكل فيها قدراته وذخائره».

وواصل: «وحتى يتفادى نتنياهو ومعسكره كل هذا يتحدث عن انتقال الحرب للمرحلة الثالثة في غزة، ويؤكد أن لا مفر من الحرب ضد لبنان حيث بدد حزب الله كل الخطوط الحمراء في الشمال».