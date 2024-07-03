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نائب رئيس وزراء مولدوفا: نقترب من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

كتب:

يارا أشرف
01:31 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا

ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا

قال ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا، إنَّهم اقتربوا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوبشوي خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تملي على دولته ما يجب فعله، مؤكّدا أنهم يعملون على أن يكون لديهم القدرة على التكيف مع القوانين الأوروبية.

مواصلة دعم أوكرانيا

وتابع أنَّ الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل سلبي، مشددا على أنهم سيواصلون تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا عبر كل أنواع المساعدات.

 

 

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بقلم يارا أشرف