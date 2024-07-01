«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تصد ما لا يقل عن 100 عملية توغل للقوات الروسية

تعليقا على صد الجيش الأوكراني هجمات روسية متتالية واشتباكات بين القوتين، أكد غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من «كييف»، أنه وقع أكثر من 47 اشتباكا بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية مؤخرا، فيما صدت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن 100 عملية توغل للقوات الروسية باتجاه عدة مناطق، مثل نوفولكساندريفكا وسبيرن بمنطقة دونيتسك الشرقية.

روسيا تبحث عن واقع ميداني جديد

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»، في تغطية حية للقناة، أنَّ روسيا ربما تبحث عن واقع ميداني جديد وأوكرانيا تسعى للرد عليه، وما تشير إليه المعارك الأخيرة من صد روسيا لـ الهجمات الأوكرانية والأخيرة تحافظ بكل ما أوتيت من قوة على مواقعها، إلا أنه يلاحظ تقدم القوات الروسية.

فتح جبهات الجديدة

وأوضح أن أوكرانيا تحاول عدم فتح جبهات جديدة، وبالتالي تتصدى بكل قوتها أمام القوات الروسية محاولة وقف توغلها في أراضيها، خاصة أن قوات أوكرانيا أقل عددا من القوات الروسية.