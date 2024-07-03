بريطانية تحذر من خطأ شائع يفعله كثيرون بالهاتف.. «تحويشة عمرها ضاعت»

لم تكن الفتاة البريطانية ليديا كوتس تتوقع أنّ تكلفها عطلتها في مدينة زاكينثوس اليونانية، 10 آلاف جنيه إسترليني، وذلك بعد أنّ تعرض هاتفها المحمول للسرقة، لتكون خسارتها أكبر بكثير من فقدان الهاتف، فما القصة؟

«ليديا» قالت لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية، أنها اكتشفت خطأ فادحًا يفعله الكثيرون، تسبب في وصول لص إلى صورها الشخصية وخدماتها المصرفية وجميع حساباتها عبر الإنترنت بمجرد سرقته للهاتف: «إذا كنت تخطط للذهاب في إجازة مع أصدقائك هذا الصيف، فلا ترتكب نفس الخطأ الذي فعلته».

الفتاة التي قررت قضاء إجازتها في اليونان، خططت مع صديقتها للقيام برحلة بالقارب معًا، وحزمت حقيبة صغيرة لوضع هاتفها وبطاقة هويتها ونقودها بها في أثناء الرحلة، مؤكدة أنّ حقيبتها ظلت معها طوال الوقت، والمرة الوحيدة التي لم تحملها فيها عندما كانت في البحر، لكن صديقتها كانت لا تزال على متن القارب: «عندما عدت من البحر، حصلت على حقيبتي التي كانت لا تزال هناك، لكن هاتفي كان مفقودًا»، هكذا أوضحت الفتاة، مؤكدة: «الهاتف المفقود لم يكن سوى بداية لما أصبح كابوسًا باهظ التكلفة في العطلة بعد ذلك».

فتاة بريطانية تحذر من خطأ فادح بعد سرقة هاتفها

وعن الخطأ الذي ارتكبته واكتشفته بعد سرقة الهاتف وحذرت الكثيرين منه، قالت: «أكبر خطأ ارتكبته في تلك العطلة، هو وضع رخصة القيادة الخاصة بي في الجزء الخلفي من هاتفي، كان تاريخ ميلادي الموجود على رخصة القيادة هو كلمة المرور الخاصة بي وأيضًا كلمة المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت».

وبعد أنّ أدركت «ليديا» الخطأ الفادح، فحصت الفتاة حسابها المصرفي على الهاتف المحمول، ووجدت تحويلًا بنكيًا فرديًا بقيمة 12 ألفًا و242 جنيهًا إسترلينيًا، لتكتشف أنّ مدخرات سنوات عديدة قد ضاعت، على حد وصفها.

حادثة «ليديا» المؤسفة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على الأرجح، إذ يستخدم المجرمون غالبًا الدراجات النارية لانتزاع الهواتف المحمولة من الأشخاص، وخاصة في الأماكن المزدحمة مثل المحطات الخارجية أو مراكز التسوق أو أماكن الحفلات، ويقع البعض في نفس الخطأ الذي ارتكبته الفتاة، بعدم حماية بيانات الهاتف جيدًا.

طرق لحماية هاتفك من السرقة

وفيما يلي، خطوات من أجل حماية هاتفك من السرقة بحسب الصحيفة البريطانية:

- تكون على بينة من محيطك:

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال أو استخدام هاتفك في الشارع، فاحترس من أي شخص على دراجة نارية بالقرب منك.

- تشغيل مميزات الأمان في هاتفك:

استخدم قفل لوحة المفاتيح حتى لا يتمكن اللصوص من الوصول إلى هاتفك على الفور، أو استخدم كلمة مرور صعبة أو المصادقة البيومترية إذا كان هاتفك يحتوي عليها «بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه»، وقد يحتوي هاتفك على ميزات أمان أخرى يمكنك استخدامها، قد تسمح لك بمسح البيانات أو قفل جهازك أو منع اللص من استعادة الهاتف أو ضبط إعدادات المصنع من جهاز إنترنت آخر.

- تثبيت تطبيق مضاد للسرقة

يمكن أنّ يكون وسيلة فعالة لمساعدة الشرطة في تعقب هاتفك وتحديد هوية السارق.