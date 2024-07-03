في إطار محور التمكين.."بنك الطعام" يدعم الشركات الناشئة الفائزة بمسابقة "يوني جرين الوطنية"

أعلن بنك الطعام المصري، عن تعاونه مع الشركات الناشئة الفائزة بمسابقة "يوني جرين"- المتخصصة في إيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التغير المناخي- من خلال الاستفادة من الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه الشركات لتحقيق العائد التنموي المرجو على سلاسل إمداد بنك الطعام، وكذلك تعزيز جهود المؤسسة في الحفاظ على البيئة.

و من خلال تعاون بنك الطعام المصري مع الشركات الناشئة في المسابقة قرر البنك بإضافة جائزة ليتعاقد مع شركة ECOPACK- وهي شركة ناشئة تعمل في تصنيع مواد التعبئة والتغليف بديلة البلاستيك من النفايات الزراعية مثل قصب السكر- لشراء مليون عبوة طعام بأحجام مختلفة وسيقدم بنك الطعام دعمًا لشركة ECOPACK من خلال دفع قيمة الطلبية مقدمًا من أجل بناء القدرات التشغيلية للشركة، وسيتم التسليم خلال عام، وبعد تسليم الدفعة الأولى، سيحتفظ بنك الطعام المصري بحق الشراء الأول على أساس تكلفة مضاف إليها الربح لمدة ثلاث سنوات، مع العلم أن المشروع سيكون ملكًا بالكامل لرواد الأعمال ولن يحتفظ بنك الطعام المصري بأي حصة في المشروع.

يأتي ذلك في إطار محور التمكين ضمن استراتيجية بنك الطعام المصري، والذي يستهدف دعم صغار المزارعين والشركات الناشئة عبر توفير الدعم الفني لتحسين جودة منتجاتهم والحفاظ على البيئة، مما ينعكس على تحسين مستويات دخل الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة.

وعقدت مسابقة "يوني جرين" هذا العام بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيادة مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبتنفيذ من رواد النيل، وبالشراكة مع سامسونج، وجامعة النيل الأهلية، وبنك الطعام المصري بجانب شراكات حكومية أخرى، وشارك السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ضمن لجنة التحكيم الرئيسية لمسابقة "يوني جرين"، وساهم في اختيار الفرق الفائزة، وتسليمها جوائز المسابقة.

وتقدم لمسابقة "يوني جرين" هذا العام أكثر من 400 طلب للمشاركة من جميع أنحاء الجمهورية، وساهم بنك الطعام بجانب مجموعة من الجهات المتخصصة في تصفية المشاريع المقدمة إلى 20 مشروع من 20 شركة ناشئة واعدة، تم اختيار 10 شركات منها للمضي قدما في المسابقة، وفاز في المسابقة 5فرق وهم: Soilsolir، Agrican، Greenflames، Neo Petra، Food Sorting AI.