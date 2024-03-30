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التحالف الوطني: بنك الطعام يستهدف توزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية خلال رمضان

كتب:

يسرا البسيوني
08:03 م | السبت 30 مارس 2024
كراتين التحالف الوطني

كراتين التحالف الوطني

تسعى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التدخلات السريعة والمباشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي تنفذها مؤسسات وأمانات التحالف خلال موسم رمضان 2024، مستهدفة 19841510 مستفيد، بتكلفة تتخطى مليار و800 ألف جنيه.

بنك الطعام المصري

أوضح التحالف الوطني في بيان له، أن بنك الطعام المصري يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية بقيمة 450 جنيها، بالإضافة إلى 250 ألف كرتونة بقيمة 275 جنيها، على الفئات الأولى بالرعاية خلال موسم شهر رمضان 2024، بتكلفة 181 مليون و250 ألف جنيه.

إقامة موائد الرحمن

أضاف التحالف أن بنك الطعام يستهدف ضمن خطته لشهر رمضان، إقامة موائد الرحمن لإفطار 250 ألف صائم، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة، من خلال حملات طرق الأبواب لـ250 ألف صائم.

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بقلم يسرا البسيوني