رانيا المشاط: هدفنا الأساسي تلبية الاحتياجات الوطنية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي سابقا، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حاليا، إنّ التمويل الخارجي ليس هدفا في حد ذاته، والهدف الأساسي للوزارة هو تلبية الاحتياجات الوطنية، وهنا يأتي دور وزارة التخطيط في ترتيب الأولويات والتنسيق لتلبيتها من مصادر مختلفة.

وتابعت «المشاط»، في تصريحاتها لقناة القاهرة الإخبارية، بعد دقائق من حلف اليمين القانوني: «عند الدمج بين الوزارتين ننتظر فعالية أكبر في هذا الدور، خيارات التمويل كثيرة ومتعددة أمام البلاد والمستهدف للتعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة هو الحصول على تمويلات منخفضة التكلفة لأنه الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر والدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة، الخيار الأقل تكلفة نفحص عنه دائما وسنركز عليه أكثر الفترة المقبلة».

وبالنسبة للقضايا التي سيتم التركيز عليها الفترة المقبلة، أكدت الوزيرة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وأنّه أحد الركائز الأساسية في كل استراتيجيتهم مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي.

وتابعت أنّه خلال المؤتمر الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي، جرى التركيز بشكل مكثف على التعليم والتدريب، وكذلك بالنسبة للتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وبالنسبة للاستراتيجيات الوطنية المتعددة، ومع حلول عام مالي جديد، فإنّ الصحة والتعليم والتعليم الفني في مقدمة أولويات الدولة، ونقطة وعنصرا مهما لجذب الاستثمارات.