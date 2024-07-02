«التخطيط» تشارك في المؤتمر الدولي العلمي للهندسة الكيميائية الخضراء

شاركت الدكتورة منى عصام، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المؤتمر الدولي العلمي للهندسة الكيميائية الخضراء المنعقد بعنوان «أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، بحضور ممثلي الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين.

رؤية مصر 2030 المُحدثة وتحقيق نظام بيئي متكامل

وفي كلمتها أشارت نائب وزيرة التخطيط إلى رؤية مصر 2030 المُحدثة، مؤكدة أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة، فهو هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 (في نسختها المُحدَّثة) التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، وهو هدف الوصول إلى «نظام بيئي متكامل ومستدام»، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

كما يأتي ذلك متسقاً مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية النُظُم البيئية واستدامتها وتكاملها، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقاً للرؤية من خلال أربعة أهداف عامة، تتمثل في «مواجهة تحدّيات تغيّر المناخ»، و«استدامة الموارد الطبيعية»، و«المحافظة على التنوّع البيولوجي واستدامة النُظُم الإيكولوجية»، و«إدارة المخلفات»، بحسب «عصام».

«التخطيط»: نسعى لتحقيق بنية تحتية متطورة

وأوضحت نائب الوزيرة، أن موضوع المؤتمر يتسق مع توجهات الدولة المصرية في مجالات الطاقة والبيئة بشكل كبير، فيظهر ضمن أولويات الدولة في الهدف الاستراتيجي الخامس «بنية تحتية متطورة»، خاصةً في الهدف العام «تعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة».